中職／潘武雄代打致勝一擊　餅總：局面很適合他

統一獅隊潘武雄今天在6局上代打上陣，結果他敲出右外野2分打點適時安打，一棒幫助獅隊領先，終場獅隊果然以7:3贏球。賽後總教練林岳平表示：「潘武雄是很有經驗的球員，剛好有適時一擊，他也有掌握好。」不只是潘武雄，其實高國慶等球員也都很有經驗，林岳平認為，「這個局面很適合左打」。當時一、三壘有人，原本有戰術，因為怕雙殺，而潘武雄就做出最佳示範。