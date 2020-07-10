中職／林安可、蘇智傑太會轟　吳桀睿：投手對我沒力了

統一獅隊野手吳桀睿今年擔任隊長，雖然開季因傷影響，不過他在上半季回歸，讓獅隊打線更完整，尤其蘇智傑、林安可都被對方鎖定，吳桀睿謙虛說：「因為投手對他們都很用力，對我剛好沒力。」
吳桀睿這場3安猛打賞不說，還有一發2分砲，他說：「當下我有加油一下。」
不過獅隊把吳桀睿放在四棒，對他是否有壓力。他說：「其實不會。」而他也認為現在狀況不錯，其實一直都沒有鬆懈。
吳桀睿說：「雖然受傷也不敢休息，因為還是有很多位置競爭，有競爭球隊才有進步。」
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