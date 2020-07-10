中職／猛獅進擊關鍵　「雞排」英雄幕後功臣

統一獅隊今天以7:3擊敗樂天桃猿，總教練林岳平也稱讚牛棚表現不錯，江承峰也連續跨季對樂天9 2/3局無失分，成為球隊贏球幕後功臣。江承峰這兩年都有傷影響，而他在春訓也跟林岳平約法三章，只要到5月，希望他可以回歸，並且要有企圖心，他也做到了。林岳平說：「他本身就是很有經驗的選手，當然近幾年受到傷勢影響，連春訓都沒準備好。」但是回歸的江承峰，目前出賽11場只有1場失2分，其他都是無失分狀況，也再度投出身價。