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中職／猛獅進擊關鍵　「雞排」英雄幕後功臣

記者吳政紘/桃園報導-2020-07-10 22:53:56
▲江承峰。（圖／林柏年攝）
統一獅隊今天以7:3擊敗樂天桃猿，總教練林岳平也稱讚牛棚表現不錯，江承峰也連續跨季對樂天9 2/3局無失分，成為球隊贏球幕後功臣。

江承峰這兩年都有傷影響，而他在春訓也跟林岳平約法三章，只要到5月，希望他可以回歸，並且要有企圖心，他也做到了。

林岳平說：「他本身就是很有經驗的選手，當然近幾年受到傷勢影響，連春訓都沒準備好。」

但是回歸的江承峰，目前出賽11場只有1場失2分，其他都是無失分狀況，也再度投出身價。

 

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