NBA／剛和籃網正式簽約　前榜眼立刻就將被禁賽5場

由於多名球員因為疫情以及其他原因而不參加復賽，布魯克林籃網在這一段期間積極招兵買馬，填補戰力。他們日前選擇給前榜眼Michael Beasley一紙合約，讓他有機會重回聯盟。不過根據NBA薪資專家Bobby Marks報導，只要雙方完成簽約，Beasley立刻就要面臨禁賽和罰款。Beasley在2008年選秀大會上被邁阿密熱火以首輪第2順位給選中，是當時非常被看好的新星。不過他進入到聯盟後始終無法兌現天賦，場上場下的態度也讓人不禁搖頭，職業生涯在此之前已經換了7支球隊，而且除了熱火之外都待不久。上賽季湖人將他簽下，不過Beasley只為球隊打了26場比賽，場均僅貢獻7分、2.3籃板，不符合球隊戰力需求。季中就被交易到快艇，而且立刻就被後者給裁掉，隨後他曾前往CBA廣東男籃打球。2019年8月，Beasley因違反聯盟藥禁條例，而被處以禁賽5場比賽的處罰。根據相關規定，禁賽時間將會是在他和新球隊簽約後立刻執行，也就是說籃網的前5場比賽他都不能上場。另外，Marks也表示Beasley和籃網簽約到本季結束，薪資為289803美元，由於禁賽的的緣故，所以他將因此損失9993美元。不過要是他在季初就和一支球隊簽下底薪合約，那他將被罰將近9萬美元。