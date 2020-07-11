國小足球世界盃決賽　台中清水小將帽子戲法氣走地主

▲彰化永靖國小遭逆轉後球員忍不住掩面哭泣（圖／迷你足球協會提供）

▲台中清水唐翊庭大演帽子戲法（圖／迷你足球協會提供）

▲彰化大興在PK賽獲勝後全隊相擁慶祝晉級四強（圖／迷你足球協會提供）

由教育部體育署主辦及迷你足球協會承辦的「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」全國決賽10日在台北市立田徑場盛開踢，來自全國22縣市的各國小男女代表菁英經過各區預賽及複賽產生八強16隊，由女子組率先引燃戰火，男子組賽事則在下午展開。來自彰化的永靖國小女足隊原本被看好奪冠大熱門，開賽便以2：0領先新北蘆洲國小，不料到了比賽後半段風雲變色，新北蘆洲國小連進2球追平比數，將比賽逼進PK賽，新北蘆洲國小最後便以2：1逆轉晉級。賽後永靖國小教練表示球員都已盡力，這場比賽將給球員帶來很好的經驗，未來將會在防守上加強球員的專注力。男子組賽事遠從台中北上的清水國小，靠著絕佳的默契與球員優越的個人技巧，以6：2技壓地主新北蘆洲國小，其中隊長唐翊庭在教練同時也是父親唐駿榮的指揮下大演帽子戲法，個人獨得3分，他在賽後表示從小因父親在教球的俱樂部開始接觸足球，所以很清楚爸爸在場上要的內容是什麼，也因為崇拜法國球星姆巴佩的球風，所以也希望速度及動作像他一樣優異，最大的願望是進國家隊效力，若有機會也希望朝旅外踢球發展。迷你足球協會秘書長張武業表示，此賽事以「教育」為出發點，仿照世界足球盛事「世界盃」模式，共有22縣市總計431隊參加，加上原本就有針對國、高中生的「中等學校足球聯賽」以及大專生參與的「大專足球聯賽」，最後就是這次的「國民小學足球世界盃」的比賽，已經完成了最後一塊拼圖，讓所有教育階段的學生都能接觸足球，希望藉此培養屬於台灣的校園足球文化。