NBA／美國參議員批評NBA親中　沃神粗魯飆罵：F**K You！

美國共和黨密蘇里州鷹派參議員Josh Hawley，近期發給了NBA官方一則信件，痛批聯盟向北京當局低頭，並且拒絕支持自家軍隊和執法人員。對此，美國知名體育媒體《ESPN》王牌記者「沃神」Adrian Wojnarowski立刻用一封簡單明瞭的回件還擊：「去你的(Fuck you)！」兩人在網路上的交火，也引起外界討論。Hawley在寫給聯盟主席Adam Silver的信件中提到，關於NBA在復賽後允許球衣上可印製「Black Lives Matter（黑人的命也是命）」的標語，他認為聯盟應該尊重執法人員和軍方；同時，他也認為聯盟對中國大陸的態度必須更加強硬，必須捍衛美國的價值觀，明確表明反對中共侵犯人權方面的立場。對此Wojnarowski相當不以為然，用髒話回了Hawley一封郵件，但卻被對方給截圖放在推特上，並迅速在網路上引起了討論。在那之後，Wojnarowski很快意識到自己的錯誤，並且在社群網站上發文向Hawley道歉：「我很無禮的犯了一個令人遺憾的錯誤。我對於我的處理方式感到很抱歉，我現在向Hawley參議員道歉。同時我還需要向我的《ESPN》的同事們道歉，因為我知道我的行為是不可接受的。」而《ESPN》方面也隨後對此發布聲明，「這是完全不可接受的行為，我們不會容忍其發生。所有為《ESPN》工作的人，都不能像Adrian一樣對Hawley參議員說出那樣的話。我們將直接與Adrian進行對話，而細節將保留在內部。」