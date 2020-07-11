MLB／太威！張育成連2戰開轟　拚印地安人開季名單

印地安人隊今天再度進行第二場分組對抗賽，並且有現場直播，台灣好手張育成被分配在主場隊先發第六棒，擔任游擊手，他1打數1安打，就是全壘打，連2場開轟，手感好真的無法擋。
張育成日前透露即將為人父後，回到美國繼續打拚，或許是練習的成果展現出來，他連2場開轟，狀況十分火燙。
2局下他面對Scott Moss就敲出左外野約第10排左右的陽春彈，幫助球隊領先，不過客場隊後來居上，張育成4局下再獲保送，完成任務。
張育成不但有機會拚先發，也有機會直接留在大聯盟開季名單中。
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