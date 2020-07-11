MLB／筒香嘉智開轟　紅人秋山翔吾敲雙安

光芒隊日籍好手筒香嘉智今天在夏訓基地模擬實戰，敲出右外野全壘打，5打數1安打，2次三振，也有守三壘守備。由於大聯盟最快23日就要重啟賽季，各隊都在加緊練習，紅人隊日籍好手秋山翔吾被設定是球隊開路先鋒，他以先發一棒、指定打擊身分上陣，結果4打數2安打，還有貢獻1打點。秋山第一打席無功而返，但是第二打席就敲出二壘方向內野安打，第三打席又敲出中外野適時安打建功。轉戰雙城的前田健太，今天以實戰形式登板投球，共投4局用63顆球，天使隊大谷翔平則是練習傳接球，也進行室內打擊。