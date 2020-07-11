NBA／球員殺時間花招多　快艇中鋒自備攜帶式三溫暖

NBA的2019-20年賽季即將在本月底重啟啟動，各隊球員也續抵達奧蘭多的園區，為了度過復賽期間「與世隔絕」的日子，不少球員攜帶全套電腦設備靠電玩殺時間，而快艇隊中鋒Montrezl Harrell被隊友爆料，居然帶了攜帶式三溫暖前往奧蘭多。快艇控球後衛Reggie Jackson向媒體透露，大多球員都帶電玩設備到復賽園區，而「魯長老」Lou Williams則是攜帶小型錄音設備，他還打趣表示，希望Williams可以在季後賽結束之後出一張個人EP。Jackson也爆料Harrell帶了個攜帶式三溫暖到奧蘭多。快艇在NBA因為疫情停賽以前，以44勝20敗在西區排名第2，將會在復賽開打之後對上湖人、鵜鶘、太陽、獨行俠、拓荒者、籃網、金塊和雷霆。在兩大球星Kawhi Leonard、Paul George帶領下，本季的快艇被視為奪冠熱門之一，然而Harrell在替補席的貢獻也不容忽視，是快艇重用的籃板好手與擋拆球員。26歲的Harrell將在球季結束之後成為非受限自由球員，他本季繳出場均18.6分、7.1籃板、1.7助攻，命中率58.0％。他和Lou Williams的存在，是快艇擁有全聯盟最強板凳球員的原因。