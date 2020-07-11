NBA／談2012年東決G6的神祕體驗　詹皇：外力無法干擾我

洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James今天在紀錄片《偉大代碼》中，談及了自己在2012年東區決賽第6戰打出了那場著名的「死亡之瞳」的比賽，他透露當下感覺到很平靜，那是一種相當特別的體驗。「第5場我們在邁阿密交手。那是一場關鍵的比賽，賽前雙方系列賽戰成2:2平手。」James如此描述道，「我在那一年的東區決賽和Paul Pierce大量對位，那一回合他在運球，我保持好重心、並拿出了我生涯中最好的防守表現。」此役比賽在剩下1分鐘左右時，塞爾提克以87:86領先1分，之後Pierce持球單打James，後者沒有失位、但仍被對手投進了鎖定勝局的三分球。「如果我再靠近他一些，就會把手伸進到他的球衣裡去了。他在我的面前投進了那一球。」那一場敗仗讓熱火陷入了險境，他們必須前往波士頓，且贏下第6戰才有可能延續系列賽，許多球員都承受著很大的壓力，但James在他人生中重要的一戰賽前卻很平靜，「我完全感覺不到其他事情。這種事是我人生中第一次發生。」James說，「我在波士頓打過很多比賽，包括例行賽和季後賽，我一向覺得在波士頓打球很艱難，某種程度上而言，這地方對非裔美人並不友善。但只有這一次，當我去波士頓打第六場時，我完全沒有任何感覺。比賽前一天和比賽當天，我沒有和任何人說話。我戴著耳機，聽著美妙的音樂，當比賽開始時，我沒有被其他事情所干擾。」最終，James拿下45分、15籃板、5助攻，率領熱火強渡關山，並且最終贏得這個系列賽的勝利。回憶起當時的情形，James直言真希望能把當下那種專注的狀態給打包帶走。