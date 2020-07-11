日職／讓大王先發吧！王柏融連13場坐板凳

日職火腿隊今天再度出戰歐力士，台灣好手「大王」王柏融連續13場坐板凳，並未先發，他目前打擊率1成05。
以下為火腿打線：
1 中 西川 遥輝
2 左 松本 剛
3 指 近藤 健介
4 一 中田 翔
5 二 渡邉 諒
6 右 大田 泰示
7 三 横尾 俊建
8 遊 石井 一成
9 捕 宇佐見 真吾
王柏融昨日8局上代打，結果敲成左外野飛球，差點就可以形成長打，他退場後表情也很失望。
火腿今天變陣，二棒由外野手松本剛先發，洋砲紐維拉也在板凳待命，清宮幸太郎也沒有先發。
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