日職／讓大王先發吧！王柏融連13場坐板凳

日職火腿隊今天再度出戰歐力士，台灣好手「大王」王柏融連續13場坐板凳，並未先發，他目前打擊率1成05。以下為火腿打線：1 中 西川 遥輝2 左 松本 剛3 指 近藤 健介4 一 中田 翔5 二 渡邉 諒6 右 大田 泰示7 三 横尾 俊建8 遊 石井 一成9 捕 宇佐見 真吾王柏融昨日8局上代打，結果敲成左外野飛球，差點就可以形成長打，他退場後表情也很失望。火腿今天變陣，二棒由外野手松本剛先發，洋砲紐維拉也在板凳待命，清宮幸太郎也沒有先發。