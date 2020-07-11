中職／萊福力肩傷隨隊　周一赴醫檢查狀況

中信兄弟投手萊福力昨日因傷暫時退賽，由於他手伸直會痛，目前肩膀有不適，目前暫時隨隊，等周一再進行細部檢查。萊福力可說是兄弟勝利保證，今年他還曾創下6連勝佳績，不過昨日兄弟打線被封鎖，他也吞下本季首敗。兄弟今天贏球加上猿隊落敗，就可以拿下上半季冠軍，否則夜長夢多，拖到下周也要看猿隊能否把握機會逆勢封王。