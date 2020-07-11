中職／萊福力肩傷隨隊　周一赴醫檢查狀況

中信兄弟投手萊福力昨日因傷暫時退賽，由於他手伸直會痛，目前肩膀有不適，目前暫時隨隊，等周一再進行細部檢查。
萊福力可說是兄弟勝利保證，今年他還曾創下6連勝佳績，不過昨日兄弟打線被封鎖，他也吞下本季首敗。
兄弟今天贏球加上猿隊落敗，就可以拿下上半季冠軍，否則夜長夢多，拖到下周也要看猿隊能否把握機會逆勢封王。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
人宅腦可不能宅，十大熱銷中文雜誌翻起來
8懂車的人絕對不會買這台！德系車與日系車到底哪個好？一次帶你看
《天堂M》職業覺醒! 即刻登入OP全場
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
為何蚊子總是叮上我！ 除了毒辣辣的陽光，蚊蟲叮咬也是皮膚殺手
睡不好記憶力會變差、易胖！心理師：睡前4步驟有助「一夜好眠」
[塔羅小測驗]酷夏決戰～我有機會減肥成功嗎？選擇這張牌的成功機會百分百！
快筆記！限量發送「農遊券」搭配「三倍券」使用更划算 所有資訊一次報你知！
擺脫豔星稱號！8位曾拍過三級片 最後卻嫁入豪門的女星
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
多喝水，沒事多喝水！但你知道嗎？水喝多或喝少其實很有事！
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出