羽球／越級打怪！19歲小將讓一哥周天成撲地救球

▲109年全國羽球團體錦標賽，周天成代表合作金庫A隊男單出賽，順利收下勝利。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.07.11）

▲109年全國羽球團體錦標賽，年僅19歲的中租小將楊洋出戰合庫周天成。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.07.11）

▲109年全國羽球團體錦標賽，年僅19歲的中租小將楊洋出戰合庫周天成。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.07.11）

年僅19歲的中租小將楊洋今(11)日「越級打怪」，挑戰世界第2周天成，儘管沒意外直落二吞敗，但楊洋賽前得知能和一哥對決相當興奮，上場超拼命全身溼透，「寧願在場上耗盡力氣，也不要下了場還有力而遺憾。」109年全國羽球團體錦標賽今天進行四強賽，由一哥領銜的合庫交手中租，楊洋表示賽前隊友都很興奮，因為能和世界頂尖選手對戰，自己不論是對周天成或王子維都很期待，想好好把握機會學習，賽前30分鐘才知道對誰。楊洋表示之前剛好遇到周天成練習，有對練過，但還是第一次正式交手，感覺完全不同，但自己是小選手，所以無所畏懼，抱著衝擊心態出擊、多跑動。不過當然實力有些差距，楊洋終場以13:21、9:21不敵周天成，但仍出現幾次美技，讓周天成撲球在地，周天成也稱讚小將激起他的鬥志，「我全場飛奔，打得很認真。看他吶喊振臂帶起氣勢，讓我也想喊一下。」周天成認為楊洋將體力全耗在比賽前半，導致後半體力下滑無法施展，楊洋則說，「這算是我的預設立場，「寧願在場上耗盡力氣，也不要下了場還有力而遺憾。」和一哥交手後，楊洋表示更有動力去練球，笑說對於教練的嚴苛訓練都會任勞任怨，「大家都知道周天成是個很自律的選手，不怕累只怕練不夠，會向他好好學習。」朝自己的夢想踏上國際舞台努力。