中職／富邦新洋投班維洛即將出關　下周將隨隊出征

Manny Banuelos（班維洛）即將在明天出關，最快下周二將隨隊一軍，幫助富邦力爭下半季冠軍。

由於富邦上半季發生「胡弟風波」，加上戰績也追不上前段班，總教練洪一中也重新建立起球隊隊形。

目前李宗賢為基底，小將辛元旭、申皓瑋等，搭配老將高國輝、林益全等為中心，牛棚也有賴鴻誠、王尉永等，已經有逐漸的雛形。

洪總說：「新洋投預計下周隨隊，看狀況，有需要再下去二軍投。」

富邦悍將洋投