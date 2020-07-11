中職／富邦新洋投班維洛即將出關　下周將隨隊出征

富邦悍將洋投Manny Banuelos（班維洛）即將在明天出關，最快下周二將隨隊一軍，幫助富邦力爭下半季冠軍。
由於富邦上半季發生「胡弟風波」，加上戰績也追不上前段班，總教練洪一中也重新建立起球隊隊形。
目前李宗賢為基底，小將辛元旭、申皓瑋等，搭配老將高國輝、林益全等為中心，牛棚也有賴鴻誠、王尉永等，已經有逐漸的雛形。
洪總說：「新洋投預計下周隨隊，看狀況，有需要再下去二軍投。」
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
人宅腦可不能宅，十大熱銷中文雜誌翻起來
8懂車的人絕對不會買這台！德系車與日系車到底哪個好？一次帶你看
《天堂M》職業覺醒! 即刻登入OP全場
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
為何蚊子總是叮上我！ 除了毒辣辣的陽光，蚊蟲叮咬也是皮膚殺手
睡不好記憶力會變差、易胖！心理師：睡前4步驟有助「一夜好眠」
[塔羅小測驗]酷夏決戰～我有機會減肥成功嗎？選擇這張牌的成功機會百分百！
快筆記！限量發送「農遊券」搭配「三倍券」使用更划算 所有資訊一次報你知！
擺脫豔星稱號！8位曾拍過三級片 最後卻嫁入豪門的女星
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
多喝水，沒事多喝水！但你知道嗎？水喝多或喝少其實很有事！
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出