NBA／老牌射手英雄惜英雄　瑞迪克：湯普森是我最愛球員

以三分球準度著稱的鵜鶘隊老牌射手JJ Redick(瑞迪克)，是過去10個球季外線效率最高的球員之一，而他近日在podcast節目中透露，自己最欣賞的射手其實是金州勇士的Klay Thompson(湯普森)。





在《The JJ Redick Podcast》節目中，瑞迪克說：「現役球員當中，很顯然他是我最喜歡的球員之一。那些你們關於他的陳述都是真的。他是個競爭者，也很隨和。他會上場然後搗毀你的攻守兩端，他真的令人難以置信。」





在2018-19球季的季後賽當中，雖然湯普森一直展現頂尖水準，不過卻在總冠軍戰第6戰傷到前十字韌帶，本季直接宣告報銷。上個球季，湯普森為勇士隊交出21.5分、3.8籃板、2.4助攻的貢獻，命中率46.7％、外線命中率40.2％、罰球命中率81.6％。





在Stephen Curry傷癒回歸之後，湯普森也準備重回球場，浪花兄弟將再度合體，並且與Draymond Green、Andrew Wiggins組成球隊新核心，讓球迷格外期待。





至於已經36歲的瑞迪克，本季仍繳出場均14.9分、2.6籃板、20助攻的表現。命中率45.0%、三分球命中率是歷年次高的45.2%、罰球命中率90.2%。



