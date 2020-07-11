羽球／最激烈之役！王齊麟配學弟三盤神逆轉「羊肉爐」

109年全國羽球團體錦標賽今(11)日進行四強賽， 我國頭號男雙「麟洋配」拆夥，王齊麟繼續和學弟李芳任搭檔，和我國另一組頂尖男雙打得難分難捨，最終以18:21、21:13、21:18逆轉擊敗「羊肉爐」楊博涵／盧敬堯，幫助土銀搶下明天和合庫爭冠的門票。「好爽！」王齊麟賽後直呼，好久沒有打這麼接近又刺激的比賽了，「一開始兩邊球路都沒打開，我自己也很緊張，所以相對失誤多，後來轉變心態，我們已經拿到前2點不怕輸，也跟學弟說享受過程，就突然開竅了。」「麟洋配」只有在首場搭檔，昨、今都拆夥，也造就「王李配」首度在全國賽事亮相，連對手盧敬堯也稱讚學弟李芳任，「國訓練習都有碰過很熟悉，他是網前好手，能做球給王齊麟殺球，代替李洋沒有問題。 」李芳任原本和雙胞胎弟弟李芳至搭檔，這次改和王齊麟聯手，他坦言有點壓力，但就保持學習心態努力，過去和速度快的弟弟搭檔習慣不斷輪轉，這回改和力量型的王齊麟搭配，學習到如何做球給後場殺球，自己該如何站位。連打兩天李芳任和王齊麟默契越好，加上今天碰上實力堅強的「羊肉爐」兩邊人馬不斷吼叫為自己打氣，李芳任笑說，「自己沒有吼，不會打球。」儘管是學弟但仍無畏展現霸氣，他也很感謝學長總用鼓勵不會罵他。