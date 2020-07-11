中職／不畏新冠肺炎！10591位象迷進場創本季新高

因為新冠肺炎影響，今年中職球季很難能有破萬的場面，不過今天中信兄弟與富邦悍將之戰，台中洲際棒球場卻吸引10591位球迷到場，已經是本季新高。
中職今年受到新冠肺炎病毒影響，不但採取梅花座，也從原本的閉門比賽，改到千人進場，再到5000人，最後不限制。
各球場都有進場限制，不過做好防疫還是要戴口罩，由於兄弟上半季封王實屬難得，也不少球迷特別到場支持。
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