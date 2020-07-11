中職／王柏融敲安、清宮開轟　火腿第9局反撲未果吞敗

我國旅日好手王柏融今天在對歐力士的比賽，再度從板凳出發，個人連續13場比賽未能以先發身分出賽，不過此役他代打出擊有所斬獲，在第9局敲出適時安打，並且跑回來得分，雖然日本火腿終場還是以3:5輸球，但他個人的打擊率回升到1成5。火腿本季打線狀態極差，1局上對手免費奉送兩次保送，但他們只能靠主砲中田翔的安打敲回1分，串聯並不理想；1局下，歐力士靠著開路先鋒大城滉二的安打以及成功地推進跑回追平分，雙方戰成1:1平手。之後連續6局雙方都沒有分數的進帳，火腿先發投手金子弌大今天只投2局就退場，也讓他們必須提前讓牛棚上場，前4位選手出色的完成投球任務，但8局下公文克彦上場「放火」，被敲3支安打後退場，接手的生田目翼也控球不穩，送了2次保送擠回1分，讓歐力士單局打回4分，超前比數為5:1。9局上半，火腿最後的反攻，讓王柏融上來代打，大王也不負眾望的在一出局後敲出內野安打，攻佔上壘包；之後競爭對手清宮幸太郎也有所建樹，掃出右外野的兩分砲，幫助球隊追到只落後2分，只可惜後續攻勢乏力，最終還是吞下敗仗。王柏融賽前19打數只有2支安打，打擊率只有1成出頭，也因此在6月底之後就未曾回到先發了。今天面對歐力士後援投手澤田圭佑敲安，狀況似乎有所好轉。