中職／翁瑋均燃燒118球完投　樂天粉碎兄弟主場封王美夢

背水一戰的樂天桃猿，今天試圖在桃園棒球場阻止兄弟今晚在上半季封王，靠著團隊敲出3發全壘打，以及先發投手翁瑋均完投9局被敲6安、只丟2分的優質先發，終場以9:2擊敗對手，想要逆轉拿下上半季冠軍，還尚存一線生機。由於賽前兄弟魔術數字已經來到「M2」，因此今天樂天面對統一必須要贏球，才能確保對方今晚不能在洲際棒球場拋下彩帶。面對本季首次出賽的統一先發方建德，猿隊打者毫不手軟，首局就靠著林智平的二壘安打，和林泓育帶有打點的滾地球取得2:0領先。4局上主場軍趁勝追擊，該局首棒打者朱育賢就轟出陽春砲，之後郭嚴文、林承飛接連敲安上壘，稍早剛被對手用美技刺殺在二壘之前的梁家榮，這一次直接把球掃出右外野的全壘打大牆外，形成1發3分砲，樂天單局灌進4分，也打退了方建德。統一本季最大的缺點就是球隊的牛棚不穩，而今天在7局下這個毛病又再度出現，上場的林威志先是對廖健富投出觸身球，之後又被林泓育掃出2分打點全壘打，樂天此時已經把分數拉開到8:0了。樂天本土投手翁瑋均今天擔綱球隊先發，本季他在主場的表現一向優異，今晚又再次證明了這一點。前7局的表現近乎完美，只讓對手敲出3支安打，第8局他選擇續投，結果被張偉聖敲出生涯首轟，但瑕不掩瑜，本場的投球內容仍然相當優異。8局下，樂天靠著對方的四壞球以及失誤得到本場的第9分，下一局翁瑋均續投，卻被林安可轟出本季的第20發全壘打，不過他之後還是撐完了最後一局，搶下生涯首次完投勝，把比數凍結在9:2，幫球隊收下重要的一勝。上半季兄弟還剩下3場賽程，分別是在桃園、台南和新莊，只要贏下其中一場一樣能拿下上半季冠軍。然而今天是他們上半季在洲際的最後一戰，由於樂天贏球，也確定「黃衫軍」無緣在主場拋下彩帶。