足球／放棄足球！小六資優生趕場踢進三球　拚生涯最終戰

▲「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」，北市士東國小教練王吉成(左二)。（圖／迷你足球協會提供）

▲「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」，台中清水國小蔡鎰澤(中)試圖在對手包夾中突圍，他此役演出帽子戲法幫助球隊獲勝。（圖／迷你足球協會提供）

▲「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」，台中清水國小蔡鎰澤(左一)演出帽子戲法幫助球隊逆轉勝。（圖／迷你足球協會提供）

「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」四強賽今(11)日在台北田徑場進行，來自台中清水國小的蔡鎰澤上演帽子戲法，但其實他為了升學考試，賽前10分鐘才抵達球場，即扮演致勝功臣，幫助球隊搶進明天冠軍戰，將和北市士東國小爭冠。男子四強第一戰，由前國手、教練王吉成領軍的士東國小以6:0完封彰化大興國小，賽後王吉成稱讚隊長郭芷銓，「他沒有常進球可能不受人注意，但他扮演穩定球隊的關鍵角色，默默守在後面控球，進攻反擊都是由他帶起。」士東國小明天爭取今年全國首冠，王吉成並不給球員爭冠壓力，他說，「我常跟他們說，球員最大的敵人是自己，就算輸球也沒關係，知道我們自己差多少，然後學習勇敢克服自己，心態和觀念是最重要的。」而男子四強壓軸戰，清水國小下半場連續進球以5:1逆轉擊敗北市大安國小，其中小六的蔡鎰澤攻進3球，值得一提的是，教練唐駿榮提到他昨晚完賽趕回台中考數理資優班升學考試，今早考完試再搭車北上，抵達球場已經15點40分了，趕上進場比賽時間。「踢球跟讀書都喜歡。」蔡鎰澤課業成績優異也是球隊的先發五人，只可惜上國中決定專心課業，放下足球，蔡鎰澤說，「因為大家說運動在台灣比較不行。」坦言有些可惜，不過還是能透過社團性質的比賽重溫踢球的快樂，而明天冠軍戰就將是他小小足球生涯的最後一場正式比賽了。