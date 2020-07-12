日職／大王回來了！王柏融終於獲得先發出賽

日職火腿隊今天再度出戰歐力士，台灣好手「大王」王柏融，睽違13場後，再度先發出賽。
他擔任二棒、左外野手，這也是他本季第一次扛二棒。目前他打擊率1成50。
以下為火腿打線：
1（中）西川遙輝
2（左）王柏融
3（右）近藤健介
4（指）中田翔
5（一）清宮幸太郎
6（三）紐維拉
7（二）高浜祐仁
8（捕）宇佐見真吾
9（遊）石井一成
先發投手＝河野龍生
王柏融上次先發已經是6月26日之事，而他之後都以代打為主。
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