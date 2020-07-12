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日職／大王回來了！王柏融終於獲得先發出賽

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-12 11:35:01
▲王柏融發文。（圖／取自王柏融IG)
日職火腿隊今天再度出戰歐力士，台灣好手「大王」王柏融，睽違13場後，再度先發出賽。

他擔任二棒、左外野手，這也是他本季第一次扛二棒。目前他打擊率1成50。

以下為火腿打線：

1（中）西川遙輝

2（左）王柏融

3（右）近藤健介

4（指）中田翔

5（一）清宮幸太郎

6（三）紐維拉

7（二）高浜祐仁

8（捕）宇佐見真吾

9（遊）石井一成

先發投手＝河野龍生

王柏融上次先發已經是6月26日之事，而他之後都以代打為主。

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