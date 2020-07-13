不言退！滑冰一哥曹志禕養傷一年再拚巔峰

自去年11月大獎賽後就未再出賽的我國花式滑冰一哥曹志禕，11日現身國內賽事，打破退役傳聞，他透露因為常態性受傷，讓他決定好好休息一年養傷，預計今年底重返冰場再拚巔峰。

曹志禕是2011至18年全國花式滑冰男單紀錄保持人，曾代表我國出戰世青賽、四大洲、世錦賽等國際賽，不過今年因2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情停賽前都未出賽，更傳出退役緋聞，不過他現身青年盃時澄清，「還沒退役。」但常態性受傷讓他做了休息一年的決定。

曹志禕說，「像是右腳韌帶撕裂、腰部拉傷等大大小小傷勢一直都有，比起過去受傷後恢復要更久，前年年底和醫生討論過，決定去年底開始休息，自大獎賽後就沒再出賽了。」不過意外「因疫得福」，不少國際賽取消，也得以好好休養。

▲109年台北市青年盃滑冰錦標賽，曹志禕參加本次參加競速計時與速樁角標賽小試身手。（圖／艾格斯運動攝影公司提供）

長年都在國外移訓的曹志禕，這段時間都待在台灣，笑說以前很喜歡待在台灣，把握能在台的空檔，但現在反而不習慣，不過能多陪伴家人很開心。

今年10月將滿23歲的曹志禕透露，休養期間仍有自主訓練，不怕找不回狀態，並認為25歲是分水嶺，自己還有時間，「如果回歸三圈半穩定沒問題，但心態上不會給自己太大壓力，不會刻意強求。」

曹志禕坦言昔日關注讓他想太多，尤其2016至18年，比賽表現總較練習時的狀態差，這段時間尋求心理醫師建立心理素質，期待重返冰場再創巔峰，目標進軍冬季奧運。