台灣花滑最亮眼之星！6度封后　14歲丁子涵最愛羽生結弦

▲109年台北市青年盃滑冰錦標賽，14歲女將丁子涵在藝術滑冰菁英青年組6度封后。（圖／艾格斯運動攝影公司提供）

▲109年台北市青年盃滑冰錦標賽，14歲女將丁子涵在藝術滑冰菁英青年組6度封后。（圖／艾格斯運動攝影公司提供）

▲109年台北市青年盃滑冰錦標賽，14歲女將丁子涵。（圖／艾格斯運動攝影公司提供）

▲109年台北市青年盃滑冰錦標賽，14歲女將丁子涵。（圖／艾格斯運動攝影公司提供）

109年台北市青年盃滑冰錦標賽11日於台北小巨蛋冰上樂園舉行，也是疫情過後首場滑冰賽，吸引觀眾入場支持。其中14歲女將丁子涵在藝術滑冰菁英青年組順利封后，6度參賽都奪冠。丁子涵最喜歡兩屆冬季奧運金牌、日本天王羽生結弦，去年移地訓練時還曾與他同場地練習，最後得到合照，丁子涵也表示比起女單選手，他更愛欣賞男單選手比賽，也期望瞄準更高難度。今年3月丁子涵在愛沙尼亞首都塔林舉行的國際滑冰總會世界青年花式滑冰錦標賽決賽，展現純熟的技巧，一鳴驚人，一舉拿下台灣史上最佳的女子第14名，讓全世界看到台灣的滑冰技術不斷提升。丁子涵小時候曾練過直排輪，7歲轉往滑冰發展，逐漸展現天賦，不過她曾遭遇兩次低潮，第一次是右腳踝側韌帶撕裂與腳拇指骨裂，讓他被迫休兵。第二次則是遇到學習上的瓶頸，她透露，「有時候身體狀況不好，一些以前做得出來的動作，卻一直失敗，就會很沮喪。」丁子涵自我要求高，每天清晨就到冰宮訓練，每天訓練3小時，且只休息一天，同時維持很好的體態。她笑說不喜歡吃垃圾食物，所以保持身材不難。這次青年盃出賽時間較晚約莫21點半才出賽，和丁子涵平時訓練時間剛好相反，她表示因為疫情關係太久沒出賽，有些生疏，上場表現並不滿意，不過難度仍居女單之首，輕鬆拿下冠軍。教練陳國文表示，「我們原本計畫今年年底讓丁子涵挑戰三圈半，甚至往四圈邁進。但今年受到疫情影響，打亂很多移訓計畫，目前就按步就班訓練，不會操之過急。」