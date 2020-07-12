NBA／曾爆發聯盟史上最慘烈鬥毆　奧本山宮殿今遭拆除

The Palace of Auburn Hills

根據美媒報導，位於密西根州的前底特律活塞隊主場—奧本山宮殿球場()，已經被爆破拆除。這裡曾經發生過不少著名的事件，其中最震撼、影響最大的當屬活塞和溜馬的大亂鬥。2004年11月19日，活塞和溜馬在奧本山球場進行一場例行賽，比賽的最後時刻，溜馬大將Ron Artest對活塞中鋒Ben Wallace惡意犯規，引發後者的不滿，兩人差點爆發衝突，但所幸被裁判和隊友拉開。但之後Artest躺在計分台上，失控的活塞球迷將飲料扔在其身上，他立刻上去看台找人理論，混亂中溜馬鋒線球員Stephen Jackson也上去給了球迷一拳，讓事態變得更加嚴重。這件事讓NBA當局做出了史上最嚴重的非毒品禁賽處分，Artest被禁賽86場，Jackson被禁賽30場，Jermaine O'Neal被禁賽25場，也直接導致該季被視為很有機會奪冠的溜馬，直接喪失競爭力，老將Reggie Miller的冠軍夢也就此破滅。奧本山宮殿從1988年開始成為活塞主場，隔年「壞孩子」們就成功奪冠，而且完成了連霸，2004年他們又再度登頂，可說是隊史最輝煌的時刻都在此發生。2017年9月小凱薩球館啟用，也取代奧本山成為活塞和紅翼的主場，前者也正式成為歷史，在今天被爆破拆除。