羽球／記取兩年前教訓王子維關門成功　教練直言進步了

合作金庫今天在109年全國羽球團體錦標賽男團決賽上擊敗土地銀行，拿下近5年來的第2座冠軍。其中世界排名第12的好手王子維在第5點上的出色發揮，被認為是關鍵中的關鍵。事實上他在2年前曾經扛下相同的責任但卻遭到逆轉、導致球隊輸球，因此這一次能捲土重來雪恥，特別不容易。2018年合庫尋求三連霸，但在4強賽遭遇到亞柏A隊的阻擋，兩隊廝殺到第5點，王子維在握有6分的優勢之下遭到呂家弘逆轉，也讓合庫衛冕夢碎。這一次又將他排在第5點，總教練廖國茂表示「選手就是要磨練」，誇讚王子維和兩年前相比成長很多。「這次還敢重用子維，教練團賽前有評估過，事前也沒有讓他知道，直到名單出來他才曉得。」廖國茂說，這樣的安排除了是抓到土銀排點的方式之外，也是希望子弟兵能克服上一次失利的心魔，讓自己在球技方面更加精進。另外，廖國茂也點出王子維透過訓練，近期在體能以及速度上成長很多。而王子維本人則是覺得，在吸取上一次的教訓後，自己這次更加謹慎的來面對比賽，在第三點打完時就開始熱身以及做心態上的調適，也收到很好的效果。其實，本屆冠軍對於廖國茂來說也是得來不易，他笑說自己到比賽結束前都還沒吃飯，打團體賽就是變數很多，第一點派上經驗豐富的老將薛軒億卻意外輸掉有些意外，好險第2點的周天成有贏回來，讓整個氣勢反轉，否則輸贏會很難說。