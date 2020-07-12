中職／談昔日隊友陳偉殷　尼寇力：他英文變好了

旅美好手陳偉殷昔日馬林魚隊友尼寇力輾轉經過3-4年來台發展，目前在樂天桃猿隊效力，不過提到跟陳偉殷的相遇，他也認為這是很特別的緣份。2016年因為馬林魚王牌Jose Fernandez過世，尼寇力說：「我們一起經歷了一些艱難的時刻，他的英文現在比較好了，而他跟我也有特殊的連結。」陳偉殷日前也在桃園球場練習，兩人也有聯絡，到現在還很珍惜這樣的緣份。