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中職／談昔日隊友陳偉殷　尼寇力：他英文變好了

記者吳政紘/桃園報導-2020-07-12 16:40:26
▲陳偉殷（圖／美聯社／達志影像）
旅美好手陳偉殷昔日馬林魚隊友尼寇力輾轉經過3-4年來台發展，目前在樂天桃猿隊效力，不過提到跟陳偉殷的相遇，他也認為這是很特別的緣份。

2016年因為馬林魚王牌Jose Fernandez過世，尼寇力說：「我們一起經歷了一些艱難的時刻，他的英文現在比較好了，而他跟我也有特殊的連結。」

陳偉殷日前也在桃園球場練習，兩人也有聯絡，到現在還很珍惜這樣的緣份。

 

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