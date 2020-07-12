中職／林智勝、高宇杰棒打王溢正　中信兄弟領先樂天

中信兄弟今天在桃園球場出戰樂天桃猿，「大師兄」林智勝2局上就轟出本季第2發全壘打，兄弟以3:0領先。
林智勝因傷，直到7月7日才復出，4月26日他因為企圖滑回本壘，手指骨折休息了2個多月。
林智勝本季可望挑戰張泰山的中職全壘打289轟紀錄，還可望衝破300轟大關。
而高宇杰也在2局上轟出2分砲，連續2天都開砲，目前兄弟以3:0領先。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
曬太陽有好處也有壞處！造成皮膚癌的3大兇手
8懂車的人絕對不會買這台！德系車與日系車到底哪個好？一次帶你看
《天堂M》職業覺醒! 即刻登入OP全場
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
為何蚊子總是叮上我！ 除了毒辣辣的陽光，蚊蟲叮咬也是皮膚殺手
睡不好記憶力會變差、易胖！心理師：睡前4步驟有助「一夜好眠」
[塔羅小測驗]酷夏決戰～我有機會減肥成功嗎？選擇這張牌的成功機會百分百！
不愧是「晨神」 這些電影讓你一生愛上的零負評女神
擺脫豔星稱號！8位曾拍過三級片 最後卻嫁入豪門的女星
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
多喝水，沒事多喝水！但你知道嗎？水喝多或喝少其實很有事！
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出