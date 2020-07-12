中職／林智勝、高宇杰棒打王溢正　中信兄弟領先樂天

中信兄弟今天在桃園球場出戰樂天桃猿，「大師兄」林智勝2局上就轟出本季第2發全壘打，兄弟以3:0領先。林智勝因傷，直到7月7日才復出，4月26日他因為企圖滑回本壘，手指骨折休息了2個多月。林智勝本季可望挑戰張泰山的中職全壘打289轟紀錄，還可望衝破300轟大關。而高宇杰也在2局上轟出2分砲，連續2天都開砲，目前兄弟以3:0領先。