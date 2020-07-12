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中職／林智勝、高宇杰棒打王溢正　中信兄弟領先樂天

記者吳政紘/桃園報導-2020-07-12 17:34:46
▲中信兄弟內野手林智勝。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.24）
中信兄弟今天在桃園球場出戰樂天桃猿，「大師兄」林智勝2局上就轟出本季第2發全壘打，兄弟以3:0領先。

林智勝因傷，直到7月7日才復出，4月26日他因為企圖滑回本壘，手指骨折休息了2個多月。

林智勝本季可望挑戰張泰山的中職全壘打289轟紀錄，還可望衝破300轟大關。

而高宇杰也在2局上轟出2分砲，連續2天都開砲，目前兄弟以3:0領先。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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