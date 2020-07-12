中職／兄弟要搶上半季封王　丘總：沒這麼間單

中信兄弟今天有機會直接自力封王，擊敗猿隊拿下上半季冠軍，總教練丘昌榮依舊十分謙虛，他說：「棒球本來就沒這麼間單，要持續努力付出，才能得到一些成果。」丘總說：「每場比賽都有不同壓力，也有不同的關口要過，準備好就是開心去享受，還是要有一些壓力在。」而他也認為球員還是要去面對各種壓力，想辦法去度過各種艱難的時刻。最後他說：「可以有這樣的歷練也是好事」，說出他自己的心聲。