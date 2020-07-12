中職／不想被拋彩帶　林承飛敲關鍵安

樂天桃猿今天以4:3逆轉擊敗中信兄弟，其中林承飛在3局先敲安追分，4局下又敲出追平安打，扮演幕後英雄的角色。他賽後表示：「其實米蘭達是很不好打的投手，比賽前就想說要積極去揮棒，不管結果怎樣，他的變速球投得不錯，也要注意。」不過提到贏球關鍵，林承飛認為：「大家不想被拋彩帶」這樣的心情才是贏球目標，目前狀況也越來越好。