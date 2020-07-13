喜歡足球是一輩子的事！偏遠地國小勵志奪冠

▲南投水里國小奪冠後全體球員抱在一起興奮落淚。（圖／迷你足球協會提供）

▲南投水里彭稚涵(左)不畏對手高大體型。（圖／迷你足球協會提供）

▲台中清水蔡鎰澤賽後獲選最有價值球員。（圖／迷你足球協會提供）

▲台中清水國小奪冠後總教練唐駿榮激動落淚。（圖／迷你足球協會提供）

▲冠軍賽MVP左為台中清水蔡鎰澤、南投水里胡臻。（圖／迷你足球協會提供）

「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」全國決賽最終回分別由南投水里及台中清水二所偏遠地區國小拿下冠軍，主辦單位特別邀請即將卸任的體育署署長前來頒獎，署長特別勉勵所有參賽隊伍及小球員：「喜歡足球、熱愛運動是一輩子的事。」期許小球員持續保持這份熱情。在女子冠軍賽中，南投水里隊長胡臻雖然在四強賽不慎扭傷腳趾，不過依然強忍傷痛為球隊勇奪冠軍，並獲得最有價值球員獎。隊友「小辣椒」彭稚涵雖然是全隊最嬌小，但不畏身高劣勢力扛身型比她高大的對手，靠著靈活的身軀穿梭整場並射進2球，賽後她想到畢業後要離開這群信任她並無時無刻包容她恰北北個性的隊友們及教練忍不住落淚。總教練杜興孟表示，感謝六年級的學姊帶領學妹拿到珍貴的冠軍，因為學校軟硬體不足，平常只能在塵土飛揚的室外水泥地上練球，教育部體育署主辦的這項賽事對學校是極大的鼓舞，解決了許多外地比賽的不便，也希望拿到冠軍後能改善球隊練球的硬體設備，以及將基層足球人才留在南投。原本被看好的男子組地主北市士東意外敗給台中清水，總教練王吉成賽後表示，由於球員不習慣高強度的身體碰撞，再加上體型素質不如對手因此造成球員緊張，雖然在暫停時間及中場休息一再叮嚀小球員碰撞後不要輕易倒下、做好防守並找機會反快攻，無奈仍被對方拖走節奏，體力流失太快下輸掉這場比賽也不意外。台中清水總教練唐駿榮賽後與兒子唐翊庭忍不住激動的情緒落下英雄淚，這是他執教以來首座全國大型賽事首冠，他一再叮嚀小球員把每場比賽當成最後一場來踢。雙方在前半段僵持不下，到了下半場靠著唐翊庭的定位球開胡得分，隨後北市士東也因烏龍球追平，最後在資優生蔡鎰澤擺脫防守起腳破網踢進致勝分下辛苦奪冠，總教練唐駿榮賽前擬定策略就是要球員不斷壓迫與防守，他對蔡翊澤的表現也讚不絕口，並給予100分的肯定，他在場上頭腦冷靜清楚並隨時鼓舞士氣、讓隊友更團結對球隊幫助很大。蔡鎰澤對於榮獲MVP後謙虛表示，他始終認為隊友唐翊庭比他更活躍，每次都私下與他較勁想超越他的技術，雖然畢業後選擇升學，但希望將這MVP的獎項與精神與隊友分享這殊榮。女子組季軍戰在台中黎明的施亦菲及李泳珊二位「玉面雙飛龍」共同貢獻帽子戲法、合力攻下全隊的9球下，擊潰台東成功國小，在教練刻意的安排下，施亦菲也與新竹興隆國小的劉曼睩以8球共同獲得金靴獎。男子季軍雖然由地主北市大安拿下．但是對教練何建彥來說有點意外，因為賽前並未想到球隊能一路挺進到四強賽，球隊成員並不是以足球為唯一專長項目，平常在足球之外還必須參加許多其他才藝課程，但是足球卻改變小球員的生活習慣，能做好時間管理、思路也比較清楚。女生金手套：南投水里-曾宇瑄金靴：新竹興隆-劉曼睩、台中黎明-施亦菲金球：南投水里-胡臻男生金手套：台中清水-陳立鈞金靴獎：北市大安-金東至金球獎：台中清水-蔡鎰澤