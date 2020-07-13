羽球／戴資穎揪唱歌卻被吐槽　戴姊：哪有人唱這個時間的

我國世界球后「小戴」戴資穎昨天在全團賽幫助合庫女團完成20連霸，也讓許久未見到她在賽場上展現身手的球迷們一飽眼福。而不少人也好奇戴資穎在這一段時間究竟在幹嘛，對此她笑說曾經有想過去唱歌，但聽到時間這麼晚就打消了念頭。喜歡嘗試新事物的戴資穎，近期趁著在台灣的時間，嘗試了許多的新運動，讓人看到她在羽球場下的另一面。事實上昨天她賽後也透露在疫情期間，曾有約姊姊戴靖潔去唱歌，不過一聽說要「夜唱」時，就立刻打消了念頭，原因是「因為要維持正常作息」。「之前我就問姊姊說要不要去唱歌，她就說『什麼時候』，我回說『下午』，她說：『哪有人在唱下午的啦！』。」談起這一段經歷戴資穎邊說邊笑，同時也表示自己為了調整作息，不會太晚出去。小戴對於自己職業態度的要求，戴靖潔最清楚，在接受英文媒體《中國郵報》專訪時，她點出自己的妹妹非常努力，一路走來並非只靠天分，甚至會放棄休假來努力練球，平時甚至會藉由控制飲食和睡眠來讓自己的身體保持在最佳狀態。目前戴資穎保持在球后寶座上已經有148周，在女子羽壇的成就驚人，戴靖潔人認為妹妹在小三加入羽球隊後就展現出了驚人天賦，早早開始「越級打怪」，並養成了不怕輸的個性。也就是如此對自己堅持的戴資穎，才能一直讓自己保持在顛峰。戴靖潔也希望妹妹能保持初衷，繼續享受羽球，並不用過於在意排名。