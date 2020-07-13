NBA／沃神慘遭ESPN停職　詹皇力挺聲援「FreeWoj」

《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski昨日因為辱罵參議員Josh Hawley，而遭到內部處以停職，並且不支付薪水的處分。在得知此消息後，一些球員開始在社群網站上發起了「#FreeWoj」的聲援活動，其中就包括湖人「詹皇」LeBron James。Hawley辦公室之前發了一封郵件給聯盟總裁Adam Silver，內容是批評聯盟沒有支持國內執法單位和軍人，以及要求他們對中國大陸方面採取更為強硬的立場，在了解該信的內容後，Wojnarowski回覆了一封內容是「F--k you」的信件，在被公布後也引發外界譁然。之後，Wojnarowski迅速意識到自己的錯誤，在推特上和Hawley及《ESPN》的同事道歉，「我無禮，犯了一個令人遺憾的錯誤。我為自己的處理方式感到抱歉」。事後，《ESPN》發文表示Wojnarowski的行為是不可容忍的，也在之後將其停職，沒有懲處結束的時間表。在得知此事後，許多球員紛紛在網路上表態支持沃神，其中就包括James。事實上，過去Wojnarowski因為爆料James的相關新聞，因此被後者的團隊封殺，在很長一段時間裡兩人的關係並不算好。不過今天James願意挺身而出，也展現了他作為聯盟頭牌球星的氣度。