NBA／勇士戰績墊底無緣打復賽　柯瑞：塞翁失馬

金州勇士本季以西區墊底的名次結束賽季，無緣參加在奧蘭多的復賽，也讓不少球迷相當失望。不過球隊主將Stephen Curry卻有不同看法，他認為今年或許是一個機會，能讓他們好好喘一口氣。勇士這個賽季「浪花兄弟」Curry及Klay Thompson都未能出賽，「KD」Kevin Durant和最佳第六人Andre Iguodala都離隊，Draymond Green則是打打停停，昔日讓聯盟其他29隊膽寒的「死亡五小」陣容不在，只剩下一些新人，也讓他們戰績一落千丈。不過Curry卻有不一樣的看法，他承認因為自己的手傷、Thompson整季的缺陣，以及Green不穩定的出賽，加上球隊正在換血，導致無法像過往幾年一樣一直贏球。不過他們保留住了核心陣容，因此還有再戰的本錢。「考慮到接下來理想的3、4年，這個賽季也許是塞翁失馬。我們可以休息一下，恢復健康。我們當然會觀看奧蘭多復賽，了解一切情況，但是無論下個賽季何時開始，到時候我們會做好準備的。過去這7個賽季很漫長，所以稍作休整也不錯。」Curry受訪時這麼說道。勇士在過去5年拿下過3座冠軍，不過也因此讓整支球隊身心俱提，陣容也必須改組。這一季的短暫休息，不但能讓主力們放鬆一下，也因此讓球隊獲得了「樂透籤」，或許能在之後的補強上發揮作用。