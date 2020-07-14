「2020澎湖島帆船週系列賽」熱鬧開幕迎風啟航

▲本次賽事將安排榮獲交通部觀光局2020年經典小鎮的虎井嶼繞島賽，選手可穿梭於澎湖各島嶼間，飽覽世界最美麗海灣美景。（圖／澎湖縣帆船協會提供）

▲澎湖縣帆船協會理事長許國政表示，邁入第八屆的澎湖島帆船週系列賽，已成為國內最具指標性帆船運動賽事之一，深獲國內外船隊選手好評。（圖／記者張塵攝，2020.07.14）

▲中華民國帆船協會理事長陳雙全表示，澎湖與義大利地中海、中美洲加勒比海同列世界三大風浪板運動比賽場地。（圖／記者張塵攝，2020.07.14）

「2020澎湖島帆船週系列賽」於14日熱鬧開幕迎風啟航，今年不畏新冠肺炎疫情影響，計有23艘船隊參賽，176位選手共襄盛舉，分別來自全國8縣市，外籍選手有柬埔寨、馬來西亞、比利時、法國、南非等報名，參賽的船隊相當踴躍，一起集結於澎湖亞果遊艇港，吸引許多民眾爭相目睹。籌辦本次賽事的澎湖縣帆船協會特別用心規劃賽程，於15日賽程安排榮獲交通部觀光局2020年經典小鎮，更是寂寞星球（Lonely Planet）雜誌評為世界十大神秘島嶼的虎井嶼繞島賽，16日適逢花火節場次為休息日，讓選手自行前往觀音亭欣賞海上花火及無人機秀，17日則安排繞標賽、繞島賽，透過賽程規劃讓選手可穿梭於澎湖各島嶼間，欣賞澎湖獨特的海島風情，飽覽世界最美麗海灣美景，同時帶動澎湖遊艇帆船運動觀光度假風潮。澎湖縣帆船協會理事長許國政表示，邁入第八屆的澎湖島帆船週系列賽，已成為國內最具指標性帆船運動賽事之一，深獲國內外船隊選手好評，澎湖有籌辦國際賽事的專業工作團隊，加上世界級水域遊憩條件，是眾多船隊年年爭相參與的賽事；主辦單位也特別邀請到澎湖科技大學學生組隊參賽，藉以培養運動競技人才。中華民國帆船協會理事長陳雙全表示，澎湖與義大利地中海、中美洲加勒比海同列世界三大風浪板運動比賽場地，澎湖的海洋運動發展是他在議會及協會中極力提倡爭取的重要目標，近年也爭取到許多賽事移師澎湖，除了澎湖島帆船週系列賽外，及臺灣盃全國帆船錦標賽、國際風箏浪板、風浪板系列賽等國際賽事在澎湖舉辦。此外，澎湖縣政府在議會努力爭取下，也同意將已近20年的觀音亭帆船訓練中心擴建再升級，打造為「觀音亭水域運動園區」，以符合籌辦國際賽事及訓練基地，讓澎湖成為全球風帆船運動的天堂，以提高國際能見度。