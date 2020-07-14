中職／統一選秀策略曝光　郭阜林也成選項

統一獅隊總教練「大餅」林岳平今天透露選秀會想要的選秀策略，他說：「未來球隊要在沒有潘威倫、高國慶、陳鏞基、潘武雄、郭阜林這幾位球員的狀況下，要有人可以頂替，因此會以未來性為主。」
由於味全龍握有狀元資格，獅隊則是第二順位，因此若龍隊選了王維中，獅隊可以選擇余謙或者其他「大物」野手。
野手郭阜林本季因為發生酒駕事件，被下放二軍，加上2個月禁賽，最快8月才能復出，而他也被擺在球隊未來藍圖之外，就要看獅隊要如何處置。
林岳平認為，獅隊要等著看三年後若沒有這些選手，整個球隊要如何運作「超前部署」。
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