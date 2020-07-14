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日職／大王代打又出局　王柏融打擊率降至1成20

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-14 20:22:23
▲日本火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
日本火腿鬥士隊台灣好手「大王」王柏融今天在面對羅德隊比賽中，9局下代打上陣，結果敲出左外野飛球出局，打擊率下降至1成20，火腿終場以2:5落敗。

火腿這場推出上澤直之先發，他主投5局被打6安打失5分（3責失）吞敗，羅德美馬學7局失2分，飆出7次三振奪勝。

火腿這場讓洋砲Villanueva鎮守三壘，可惜他4打數未敲安，一壘手清宮幸太郎4打數1安打，打擊率也略降為1成25。

王柏融9局登場遇上益田直也，他相中一顆148公里直球，打成左外野飛球出局。

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