中職／143球完投飆14K　德保拉：我準備了一周

中信兄弟洋投德保拉今天在對戰統一獅隊比賽中，完投9局共用143球，飆出14次三振，幫助兄弟以6:1擊敗獅隊，也拿下上半季冠軍。德保拉賽後說：「我其實之前就有被通知可能要完投，甚至也被告知這場比賽是從3局開始，我為此準備了一周。」德保拉原本就跟黃恩賜並列勝投王，他說：「我要感謝投手教練佛斯特他一直幫我調整姿勢，給我投球的想法，甚至認為我可以在此聯盟提升我的投球能力。」