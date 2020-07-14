中職／丘總賽後跑進休息室　林智勝大喊：「哭出來！」

中信兄弟今天以6:1擊敗統一獅隊勇奪上半季冠軍，總教練丘昌榮賽後激動痛哭，林智勝卻大聲說：「哭出來！」恭喜主帥。
林智勝說：「我就是跟他說哭出來，希望他不要壓力太大。」
林智勝38歲，是球隊重要的基石，也是今年兄弟隊長，他說：「其實，我不確定能不能幫助球隊，但是丘哥跟我說，我回來能穩定軍心，我也在精神上幫學弟們加油，我們真的不一樣了，求勝欲望也很高。」
林智勝只差4支全壘打就可以追平張泰山所保持的289支全壘打中職紀錄，他說：「我會好好調整我的身體狀況，準備好下半季。」
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