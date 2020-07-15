網球／共同進退　留比契奇：費德勒退役我就不當教練了

克羅埃西亞前網球名將Ivan Ljubicic這些年來擔任Roger Federer的教練團成員，成功幫助後者重返巔峰，成就一段佳話。近期Federer因為膝蓋開刀而整季報銷，讓外界再次談論起關於他退休的話題，Ljubicic在受訪時也表示自己將會和瑞士天王共進退，在他退役後結束教職。Ljubicic在2012年高掛球拍後，仍然在網球界任職，2016年他突然接到一通電話，Federer邀請他加入團隊，幫助自己重新找回贏球感覺，兩人一拍即合。2017年Federer復出之後，重新在1年半的時間裡拿下3座大滿貫。不過在2019年溫布頓和2020年澳網，Federer都敗在塞爾維亞Novak Djokovic的拍下，之後又因為手術而確定整季報銷，男單史上大滿貫數量第一的寶座岌岌可危。Ljubicic透露，Federer正嘗試努力復出，希望能有一個全新的開始，同時也渴望能重回2017年的絕佳狀態。Federer此前受訪時承認，自己退役的時間已經接近了，而如果他真的有一天做出這個選擇，Ljubicic將會和其共進退，辭去教練一職，專心在其他工作上。「執教Federer將是我教練生涯最後的工作。在結束和他的工作之後，我將專注於我的項目，但目前，我對他有承諾，我們會繼續順利地走下去。」Ljubicic承諾在現在會把自己120%交給Federer，並幫助他走向更大的成功。