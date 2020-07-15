NBA／對格林原有高度期待　球評：他本季表現太讓我失望

退役NBA球星、現為ESPN球評的Kendrick Perkins在節目上向來直言不諱，他在今天的《The Jump》節目中，談到金州勇士隊前鋒Draymond Green(格林)本季的表現，Perkins說格林讓他感到非常失望。Perkins在節目中表示：「格林本季讓我大失所望，我原本認為在Klay Thompson和Stephen Curry受傷的情況下，他應該可以提升自己的進攻，並且讓各界震驚。隨著他拿到1億美元的延長合約，我真的覺得格林會站出來證明這一點。」然後Perkins更談到，勇士在失去Kevin Durant這樣的球員之後，他原本期待格林會有個像是2016-17年球季那樣爆發性的表現。「還有，在Kevin Durant離隊之後，我以為我會看到當年拿下『年度最佳防守球員』的格林重現，但他卻倒退了幾步。我對格林的期待原本是更高一點的，但他卻沒有達到。」Perkins說道。Perkins相信，在球隊主要負責進攻的Thompson和Curry受傷之後，格林應該會成為新的進攻重心，然而他本季卻僅繳出場均8分、6.2籃板、6.2助攻的表現，此外，命中率僅有38.9％、外線命中率27.9%。