日職／王柏融板凳苦等機會　陽岱鋼今先發守中外野

效力於日本火腿的台灣強打「大王」王柏融今天在球隊出戰千葉羅德海洋隊的比賽苦守板凳，連續兩場比賽未能先發。而另一好手陽岱鋼則是在讀賣巨人對廣島鯉魚的比賽擔任先發第7棒、守中外野。
王柏融近期打擊手感冰冷，雖然之前代打曾經曾經建功，但教練團安排他回到先發後又隨即熄火，還是無法找回穩定的打擊手感，目前他本季僅有3支安打，個人打擊率低到只有1成20。
而陽岱鋼近況其實也不好，他從7月1日之後，就未曾先發，今天則力圖中止連16打席無安打的窘況，此役也是他本季首次以先發中外野手身份出戰。
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