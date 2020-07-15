拳擊／再度叩關奧運　陳念琴：這次連作夢都夢到奪金

本應在今年舉辦的東京奧運，由於疫情關係延賽到明年，不過各國選手對於渴望奪牌的熱情卻不曾因此而冷卻。今(15)日在摩曼頓的活動上，我國羽球「一哥」周天成和拳擊女將陳念琴，就談及自己對於本屆奧運的看法和心情，而或許真的是「日有所思，夜有所夢」，兩人都坦言自己常常會在睡覺時夢到相關的事情。陳念琴是台灣唯一一位2次參加奧運的拳擊選手，她笑說在里約奧運時還很年輕，就是去拚，當時國內也沒有其他人有相關經驗，因此就只能自己去摸索，能取得資格就很開心。如今心態和技術都更成熟，也明白怎麼去解決問題，因此目標當然就是奪金了。受訪時陳念琴不隱藏自己的渴望，直言自己連作夢都會夢到取得奧運金牌的畫面，也問一旁的「學長」周天成是否也是如此。不過小天表示，自己到夢到奪牌，反而常常夢到在訓練時的畫面。「就是夢到自己無止境的在訓練。」周天成表示，「由於我睡前會想一些技術上的事情，所以才會夢到這些吧。」另外，他也表示獎牌大家都想要，但就是誰的心態保持得比較好，誰就越有機會。由於目前全球疫情仍然不穩定，許多比賽都無法如期舉辦，因此我國許多體育好手現在都在國訓中心一起訓練。陳念琴也分享自己近期嘗試了羽球、桌球和舉重等其他項目，其中她最喜歡的是羽球，也透露之前曾有機會和白馭珀及李佳馨一起打球相當開心，希望之後能有機會和仰慕的小天學長較量。