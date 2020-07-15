SBL／狀元郎要幫九太擺脫墊底　斑霸沒穿西裝

▲第18屆SBL新人選秀會，九太新秀和總教練劉嘉發。（圖／中華籃協提供）

▲第18屆SBL新人選秀會，台銀榜眼蘇士軒。（圖／中華籃協提供）

▲第18屆SBL新人選秀會，裕隆探花斑霸。（圖／中華籃協提供）

第18屆SBL新人選秀會今(15)天登場，會前就被預訂為「新科狀元」的李漢昇坦言還是會緊張，新賽季目標要幫助九太擺脫墊底，台銀榜眼蘇士軒則以新人王為目標努力，不過裕隆探花斑霸未穿吳岱豪西裝出席。九太總教練劉嘉發正是李漢昇去年在NBL武漢當代的助教，去年季外返台接掌九太兵符，選秀會前李漢昇已到九太練球2個月，對戰術和默契有一定熟識。李漢昇表示，「會有足夠上場時間，後場角色吃重，到國外打球比較有大賽經驗，也會反思要增進自己能力，本季目標希望提升九太戰績，個人獎項不會想太多，不過團隊好個人成績就會好。」乙組素人出頭天！高中還念乙組的蘇士軒，大學拿過UBA阻攻王，研究所改披師大戰袍打進四強，去年獲選瓊斯盃中華白隊，一圓國手夢，蘇士軒透露大三那年幫助虎尾科大升上甲一級，讓他決定挑戰職籃。不過人生充滿意外的蘇士軒，選秀會前去台銀只練2天就扭傷腳，好在過往好身手仍被肯定，「有被選上就很開心，先從防守做起，朝新人王努力。」台銀裡面也有不少熟識球員，一同入選的新秀間同學簡家暐，中華白隊學長陳昱瑞等人，相信會更好融入球隊。首屆外籍生探花斑霸，選秀會前兩日緊急收到吳岱豪贈西裝，好讓他能帥氣出席，他相當感謝不過今天未穿西裝出席，斑霸，表示希望未來自己練得更精壯、加強球技，更配得上這件西裝。