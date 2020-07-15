SBL／兵貴神速！蘇士軒、簡家暐選秀後直奔台銀練球？

第18屆SBL超級籃球聯賽選秀會正式落幕，獲得台灣銀行青睞的師大蘇士軒、簡家暐兩人也在會後直奔台銀球場，簡家暐接獲訊息後還有點驚魂未定的說：「是要練球的意思嗎？真要這麼快？」形成會後有趣的畫面。真的這麼急嗎？陳國維教練笑說：「我們是尋求改變的球隊，當然要來點不一樣的」，事實上，兩位新秀都是到台銀參觀環境，一方面也是剛好今天球隊有練球，雖然兩人之前都曾隨隊訓練，就想說先帶他們來看看環境。對於落幕的選秀會，陳國維教練相當滿意，進門前甚至還在想著盧峻翔，不過最終還是選擇了蘇士軒，昨天看完測試會後他也直呼，「人手上來看我是該選蘇士軒，但我真的很想要盧峻翔，不過我必須找個可以說服自己的理由」。對於第二輪還有機會選到預計想補強的簡家暐他也坦言意外，畢竟璞園選前狀況未卜，就看在他們前面選的高雄九太怎麼出招，最終第二輪就在高雄九太選走康寧大學林柏豪後，台銀下好離手帶走簡家暐。事實上簡家暐也曾到過台銀練球，他所展現的企圖心及防守的態度都讓當時的台銀教練團留下深刻印象，但在陳國維教練心中總有個問號是，在第一輪帶走蘇士軒或盧峻翔後，這樣的球員有可能輪到我們選嗎？選秀的問題，讓他苦惱了近一個月，如今成功填補了球隊的缺口，他也能鬆口氣了。