MLB／張育成再度開轟火力四射　砲打隊友克萊文傑

Clevinger，張育成２局上就轟出一發三分砲，3局他敲出一壘方向飛球出局，6局換投為Nick Wittgren，張育成依舊兇猛，敲出右外野二壘安打。

張育成隊友

印地安人隊今天再度進行隊內紅白賽，台灣好手張育成以先發六棒、游擊手身分上陣，3打數2安打，並有1發全壘打，幫助該隊以7:2贏球。遇上印地安人隊「飄髮哥」Bradley Zimmer單場雙響砲，表現最為出色，他也有機會進入開幕名單。