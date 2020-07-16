MLB／林子偉敲三壘安打　美媒預測進入開季名單

紅襪隊持續進行紅白賽，台灣好手林子偉4局敲出三壘安打，並且利用暴投衝回本壘，而他也被預計將放入開季名單。
紅襪隊今天推出預計是未來二號先發的Martin Perez先發，雖然他自認狀況好多了，但是還是失5分，尤其首局就被Jose Peraza、Christian Vasquez敲安失3分。
林子偉4局對Austin Brice敲出三壘安打，之後利用暴投得分，目前美國媒體《NBC》預測開季名單，他也被放入。
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