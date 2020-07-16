NBA／臨時被籃網簽下救火　現役最老克勞佛：像夢一場

隨著2019-20年賽季即將在月底重啟，各隊都緊鑼密鼓加緊練習，布魯克林籃網隊因為太多球員退出，球隊不得不臨時簽下40歲老將Jamal Crawford來救火。他透露，當籃網球團打電話談簽約時，一度以為自己在做夢。在球季停賽之前，乏人問津的Crawford一度以為自己的NBA生涯即將告終，沒想到，籃網先是兩大球星Kevin Durant和Kyrie Irving因傷不會參加復賽， 隨後Spencer Dinwiddie、DeAndre Jordan、Wilson Chandler和Taurean Prince也宣布退出，因此籃網急須外援。「在某種意義上，我感覺這很不真實。」Jamal Crawford在加入籃網的首次練習之後受訪，「那一晚我已經準備要睡了，然後我突然醒來，問自己『這是真的發生嗎？或這只是我在做夢？籃網隊真的有打來，還有我真的和他們簽約了嗎？』而這一切都是真的。」Crawford說：「我感謝上帝，我感謝所有支持我的人，這是上天恩賜，這真的是，因為我已經離開一年了，一但到達某一個特定時間點，你不確定那通電話會不會打來，而你只能去面對這樣的現實。」現役NBA球員中最年長的Crawford，2018-19年球季在太陽隊繳出7.9分、1.3籃板、3.6助攻的表現，命中率39.7％、外線命中率33.2％、罰球命中率84.5%。