NBA／鵜鶘季後不放走英格拉姆　美媒：他是球隊的未來

雖然這一季「狀元郎」Zion Williamson鞏固了他在球隊的地位，不過根據《ESPN》記者Andrew Lopez和B的聯合報導，紐澳良鵜鶘管理層也沒打算要放棄年輕前鋒Brandon Ingram（英格拉姆），他們將其看作是球隊未來的重要組成之一。鵜鶘上賽季和頭號球星Anthony Davis鬧得不愉快，季後終於同意將他交易到湖人，並且換回了4位優質的年輕球員，其中身高有201公分，投籃手感又柔和的Ingram，是最被重視的一位。不過在確定得到2019年選秀會上首輪第一順位、並且選中天賦異稟的Williamson之後，形勢又有所變化。雖然新科狀元首季就因傷缺席了不少比賽，但是他在場上的威力證明自己在保持健康時，絕對是最無法阻擋的球星之一，鵜鶘也已經將他確立為重建的基石。如此一來，Ingram在隊內的位置就略顯尷尬了，他本季結束後新秀合約也將到期，成為受限制自由球員，屆時不一定還會留在球隊當中。不過鵜鶘球團似乎沒打算放人，《ESPN》這則報導中指出，紐澳良將會匹配任何在季後開給Ingram的合約，力求將他留在陣中。Ingram本季場均出戰34.3分鐘，可以拿下24.3分、4.3助攻和6.3籃板的數據。