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NBA／自爆曾被格林當作間諜　知名記者：他是認真的

記者劉祐廷/綜合報導-2020-07-16 12:57:16
▲Draymond Green（圖／美聯社／達志影像）
《Yahoo Sports》記者Chris Haynes近日接受《The Bill Simmons Podcast》專訪，談到過去他擔任勇士隨隊記者時的趣事，他透露因為自已曾是騎士隨隊記者，剛轉跑勇士新聞時，一度被Draymond Green(格林)認為是騎士派來的間諜。

Haynes在2014-2016這兩個球季期間，曾是騎士隊的隨隊記者，之後跳槽到《ESPN》成為勇士的隨隊記者，也因為過去在克里夫蘭工作的印象太過深刻，讓格林對他產生一些偏見。

「我記得當我剛到金州的時候，格林最初有點看我不順眼。他對我說『噢，你就是個間諜，你是騎士派來的。』」Haynes在今天節目中說道，「他可是認真的。」

不過隨著Haynes成為勇士隊的熟面孔，他與格林的關係也不再緊張，而他分享之後發生的另一件趣事，他說：「自從我去報導勇士隊新聞以來，我有好一段時間沒有聽到LeBron James的消息，有一次耶誕大戰是騎士對勇士，我在中場休息時走進記者室，剛好LeBron也下場走進休息室。」

「他看到我就對我喊『你這傢伙轉隊了！』之類的話，比賽結束之後，我試著進去休息室，但LeBron的保全不讓我進去，我就說『我不能進去？不是所有媒體都在裡面嗎？』他就說『是啊，你不能進去，老兄，我很抱歉。』」

不過最後Haynes還是透過騎士隊公關部門的工作人員，成功進入騎士隊休息室，成功和笑臉迎接的LeBron James敘舊。

 

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