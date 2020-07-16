中職／統一獅下半季推出四大主題活動　首波登場假面騎士

今年統一獅下半季主場賽事7.24台南棒球場熱鬧展開，七月份統一獅台南主場賽事門票，也將於7.16開放ＶＩＰ會員優先購票，7.17開放一般購票。下半季統一獅主場賽事將推出四大主題行銷活動，首波J-LIONS傑尼獅戰隊主題趴，將在7.25及7.26熱鬧登場，將以球迷票選最佳十人傑尼獅及一號隊友們組成J-LIONS傑尼獅戰隊，其中外野三帥蘇智傑、林安可及陳傑憲，也是超人氣指標成為票選前三名。第二波主題日8.12~8.16來到花蓮後山主場規劃「原圈力量」主題日，今年獅隊將和原棒協共同合作，將集結花東地區後山基層棒球的孩子們，提供物資支援，並安排統一獅選手透過棒球教室及座談會等互動，實際回饋後山基層棒球，給予孩子們一個夢想和目標。第三波主題日，8.29、30回到台南主場賽事暑假假期結束前最後一週假日，統一獅特別取得日本授權，將舉辦統一獅Ｘ假面騎士主題趴活動，將原汁原味從日本引進假面騎士動作劇，來到台南棒球場與假面騎士粉絲，進行兩天互動主題活動，賽前場外也規劃一系列統一獅Ｘ假面騎士主題活動遊戲，讓喜歡假面騎士球迷感受今年最棒主題派對。第四波主題日，10.2~4連續三天中秋連假，也是獅隊本季在台南例行賽最後一週假期場賽事，特別規劃「獅吼音樂祭」活動，其中將結合Uni Girls女孩進行單曲發表、邀影音樂歌手、獅王好聲音草地音樂會，給球迷連續三天音樂饗宴，感謝球迷全年度支持。配合政府防疫期間規定，目前各主題賽事賽程售票將分階段開賣，屆時歡迎球迷鎖定統一獅官方粉絲團掌握最新售票資訊，不想錯過任何好玩的主題活動，快點打開行事曆規劃最豐富的棒球假期，一起相約統一獅主場見。